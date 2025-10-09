ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PROMENLJIVO OBLAČNO

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo sa sunčanim intervalima, ujutru i uveče ponegde u brdsko-planinskim predelima sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalna od 17 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra tokom prepodneva pretežno oblačno, uz smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 9, maksimalna 17 stepeni. 

U subotu i nedelju promenljivo sa sunčanim intervalima, u subotu ujutru ponegde u brdsko-planinskim predelima sa slabom kišim. Maksimalna temperatura od 17 do 20 stepeni.

