SUTRA PRETEŽNO SUNČANO, SREDINOM DANA MOGUĆA KIŠA
Vreme sutra – pretežno sunčano, u zapadnim, južnim i jugoistočnim predelima promenljivo oblačno, lokalno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren, tokom dana povremeno i jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna od 25 do 29 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, sredinom dana uz prolazno naoblačenje moguća kratkotrajna kiša, praćena grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 25 stepeni.
U petak i subotu pretežno sunčano i toplo. Maksimalna dnevna temperatura u petak od 24 do 27, u subotu od 26 do 29 stepeni.
