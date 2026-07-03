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SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I VETROVITO

RT Caribrod

Vreme sutra – pretežno sunčano uz umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren i pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 24 stepena.

U nedelju pretežno sunčano i vetrovito, sa temperaturom od 25 do 29 stepeni. U ponedeljak promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz dnevnu temperaturu između 27 i 30 stepeni.

foto: RTC

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