SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I VETROVITO

Vreme sutra – pretežno sunčano uz umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i malo toplije. Vetar umeren i pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 24 stepena.

U nedelju pretežno sunčano i vetrovito, sa temperaturom od 25 do 29 stepeni. U ponedeljak promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz dnevnu temperaturu između 27 i 30 stepeni.

foto: RTC