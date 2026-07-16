Vreme sutra – u većini mesta pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima na jugu i istoku zemlje moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna od 33 do 36 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna tokom dana 34 stepena.

U subotu jutro toplo, ali se tokom dana očekuje osetniji pad temperature, uz kišu, pljuskove, grmljavinu i lokalne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom, najpre na severu i zapadu, a zatim i u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura od 31 do 37 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, mestimično sа kišom i lokalnim pljuskovima, uz dnevnu temperaturu od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC