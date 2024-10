Vreme sutra – u većem delu zemlje pretežno sunčano. Samo se na jugu ujutru očekuje kiša, a tokom dana biće umereno do potpuno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku jak, severozapadni, do kraja dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna od 16 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar umeren do pojačan, severozapdni. Minimalna jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U nedelju i ponedeljak posle hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom između 19 i 24 stepena.