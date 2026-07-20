SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kasno posle podne i uveče na jugu i jugozapadu očekuju se lokalne grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Mimimalna temperatura od 16 do 21, maksimalna od 27 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, posle podne i uveče delimično oblačno. Vetar

slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 31 stepen.

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito, lokalno sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno, posle podne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim predelima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni.