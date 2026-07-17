SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, posle podne u vrdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 17 do 24, maksimalna od 31 do 36 stepeni. Uveče i tokom noći se sa zapada očekuje jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 17, maksimalna 33 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalno će biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz temperaturu od 27 do 33 stepena.

foto: RTC