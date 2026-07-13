Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren, posle podne na planinama povremeno jak, severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna od 28 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna 28 stepeni.

U sredu najpre na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se od 31 do 34 stepena. U četvrtak nestabilno, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 34 stepena.

foto: RTC