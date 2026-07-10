Vreme sutra – pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura 11, maksimalna 30 stepeni.

U nedelju promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Posle podne u brdsko-planinskim krajevima lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim krajevima moguća kratkotrajna kiša. Dnevna temperatura kretaće se od 27 do 31 stepen.

foto: RTC