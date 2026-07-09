SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 17, maksimalna tokom dana od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna tokom dana 26 stepeni.

U subotu pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguć lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura od 30 do 33 stepena. U nedelju pretežno sunčano i toplo, uz popodnevni razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Dnevna temperatura od 28 do 31 stepen.

foto: RTC