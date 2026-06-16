Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljiv. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalna od 28 do 31 stepeni. U Minimalna temperatura 10, maksimalna 22 stepena. Sutra i u petak pretežno sunčano i toplo, ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 33 stepena.

foto: RTC