SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde sa prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 3 do 12, maksimalna od 25 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz naoblačenje u večernjim satima. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 5, maksimalna 24 stepena.

U sredu umereno oblačno i uglavnom suvo. Kratkotrajna kiša moguća je rano ujutru i posle podne. Maksimalna temperatura kretaće se od 24 do 27 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalno će biti uslova za kratkotrajnu kišu, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 23 do 26 stepeni.

