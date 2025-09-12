ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Samo na istoku umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 28 stepeni. 

U nedelju sa severozapada stiže novo prolazno naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. U ponedeljak se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, pa će posle podne u većini mesta biti suvo sa sunčanim intervalima, uz maksimalnu temperaturu između 24 i 28 stepeni.  

foto: RTC

Post Views: 23

You May Also Like

EU OD SUTRA OTVARA GRANICU ZA SRPSKE DRŽAVLJANE

RT Caribrod

VREMENSKA PROGNOZA

Dejan Todorov

ODBORNICI POKRETA „DVERI“ ODRŽALI KONFERENCIJU ZA MEDIJE U ŽELJUŠI

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *