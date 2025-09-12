Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Samo na istoku umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 28 stepeni.

U nedelju sa severozapada stiže novo prolazno naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje. U ponedeljak se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, pa će posle podne u većini mesta biti suvo sa sunčanim intervalima, uz maksimalnu temperaturu između 24 i 28 stepeni.

foto: RTC