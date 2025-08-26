SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren, uglavnom južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 17, maksimalna od 29 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab vetar, promenljivog pravca. Minimalna jutranja temperatura 10, maksimalna tokom dana 29 stepeni.

U četvrtak sunčano i veoma toplo. sa temperaturom od 32 do 37 stepeni. Sunčano i veoma toplo biće i u petak, sa temperaturom od 33 do 38 stepeni, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.