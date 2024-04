SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru vedro i hladno, ponegde uz maglu i slab prizemni mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. Posle podne u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra ujutru promenljivo oblačno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 2, maksimalna 19 stepeni.

Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se sunčano i toplo, uz umeren do jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u subotu od 20 do 25 stepeni, u nedelju od 23 do 27, početkom iduće sedmice i do 29 stepeni.