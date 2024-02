SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, dok se na zapadu i severozapadu očekuje više oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak. Minimalna temperatura od 2 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 19 stepeni.

Do kraja sedmice umereno do pretežno oblačno i dalje veoma toplo, uz temperature iznad 15 stepeni, samo se u četvrtak i petak očekuju kiša i pljuskovi i to uglavnom u južnim i centralnim predelima. Duvaće umeren do jak južni i jugoistočni vetar.

