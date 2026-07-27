SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE
Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, u planinskim predelima uz retku pojavu kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, posle podne mestimično pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna od 30 do 34 stepena.
U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna 30 stepeni.
U sredu i četvrtak sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u sredu od 31 do 35, u četvrtak od 33 do 37 stepeni.
foto: RTC