SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE

Vreme sutra – ujutru hladno, lokalno uz moguću pojavu slabog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni. Minimalna temperatura od -2 do 7, maksimalna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar istočnih pravaca. Minimalna temperatura 1, maksimalna 18 stepeni.

U četvrtak ujutru hladno, mestimično uz slab prizemni mraz. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu od 18 do 23 stepena. U petak u većini mesta promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 19 do 23 stepena.

