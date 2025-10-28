SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I TOPLIJE
Vreme sutra – ujutru hladno, lokalno uz moguću pojavu slabog mraza. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni. Minimalna temperatura od -2 do 7, maksimalna od 18 do 22 stepena.
U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar istočnih pravaca. Minimalna temperatura 1, maksimalna 18 stepeni.
U četvrtak ujutru hladno, mestimično uz slab prizemni mraz. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevnu temperaturu od 18 do 23 stepena. U petak u većini mesta promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 19 do 23 stepena.