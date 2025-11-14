SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru hladno, na jugu ponegde uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 0 do 7, maksimalna od 11 na istoku do 20 stepeni na zapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 1, maksimalna 17 stepeni.

U nedelju pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, sa dnevnom temperaturom od 16 do 20 stepeni. U ponedeljak toplo, uz postepeno naoblačenje sa kišom, koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele. Maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni.

