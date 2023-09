SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – ujutru sveže, ponegde i maglovito. Tokom dana biće sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 28 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 23 stepena.

U petak i subotu biće sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 24 do 28 stepeni. U nedelju se očekuje manji pad temperature vazduha i pojačan severozapadni vetar, uz prolazno naoblačenje, ponegde i uz slabu kišu. Sledeće sedmice biće sunčano i toplo.