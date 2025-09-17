SUTRA PRETEŽNO SUNČANO I MALO TOPLIJE
Vreme sutra – nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 13, maksimalna od 24 do 27 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra jutro prohladno, tokom dana sunčano. Vetar umeren do pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura 10, maksimalna 22 stepena.
U petak, nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije, sa temperaturom od 27 do 30 stepeni.
foto: RTC