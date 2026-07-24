Vreme sutra – pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 16, maksimalna od 24 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano i malo toplije, uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna 24 stepena.

U nedelju pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 29 do 32 stepena. U ponedeljak promenljivo oblačno i nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC