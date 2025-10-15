SUTRA PRETEŽNO SUNČANO

Vreme sutra – nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna od 15 do 18 stepeni. Krajem dana na jugu se očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.

U Dimitrovgradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna 17 stepeni.

U petak oblačno i svežije, sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Dnevna temperatura kretaće se od 12 do 15 stepeni. U subotu oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, posle podne uz postepeni prestanak padavina. Samo će na severu biti suvo. Maksimalna temperatura od 13 do 16 stepeni.