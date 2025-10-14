Vreme sutra – nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 15 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna tokom dana 16 stepeni.

U četvrtak, nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura kretaće se od 15 do 20 stepeni. U petak se očekuje postepeno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, koje će najpre zahvatiti južne krajeve, a krajem dana i tokom noći proširiće se i na ostale predele. Dnevna temperatura biće od 14 do 19 stepeni.