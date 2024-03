Prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima, zahvatiće sutra severozapadne i zapadne predele zemlje, dok će se na istoku i jugoistoku zadržati suvo vreme. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od -1 na jugu do 7 stepeni na severozapadu, maksimalna dnevna od 15 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna 15 stepeni.

U subotu sunčano i toplo, sa temperaturom ponegde i do 22 stepena. U nedelju prvo u severnim i zapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 10 na severu do 22 stepena na jugoistoku. Posle podne i uveče obilnije padavine očekuju se na jugu Srbije.

