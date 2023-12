SUTRA PRETEŽNO SUNČANO

Vreme sutra – ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 4, maksimalna dnevna od 9 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu u utorak sunčano i toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura -1, maksimalna dnevna 10 stepeni.

U Srbiji u sredu više oblaka, ali i dalje toplo. U četvrtak promenljivo oblačno, sa temperaturom od 6 do 10 stepeni. U petak se očekuje naoblačenje sa kišom.

foto: RTC