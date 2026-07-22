Vreme sutra – ujutru i pre podne u većem delu zemlje pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, na severozapadu sa uslovima za kišu u večernjim satima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 17, maksimalna od 25 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna 25 stepeni.

U petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prestanak padavina i razvedravanje očekuje se kasno posle podne i uveče. Dnevna temperatura od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku zemlje. U subotu pretežno sunčano, sa temperaturom od 26 do 29 stepeni.

foto: RTC