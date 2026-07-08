Vreme sutra – pretežno sunčano i suvo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u brdsko-planinskim krajevima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, posle podne i jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 18, maksimalna od 26 do 30 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz umeren do pojačan severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 14, maksimalna 26 stepeni.

U petak i subotu pretežno sunčano. Maksimalna temperatura u petak od 28 do 31, u subotu od 30 do 33 stepena.

foto: RTC