SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, UVEČE SA KIŠOM

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 15, maksimalna od 20 do 25 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz povećanje oblačnosti u popodnevnim satima, dok se uveče očekuje kiša. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 9, maksimalna 20 stepeni.

U subotu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kratkotrajnom kišom. Dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni.

foto: RTC