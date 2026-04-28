SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, UVEČE KIŠA

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 11, maksimalna od 16 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uveče sa kišom. Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Minimalna temperatura 8, maksimalna 20 stepeni.

U četvrtak na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima. U ostalim krajevima pre podne oblačno, mestimično s kišom, posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Biće hladnije, sa dnevnom temperaturom od 12 do 16 stepeni. U petak jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok će u brdsko-planinskim predelima biti uslova za kratkotranu kišu. Dnevna temperatura biće od 13 do 18 stepeni.

