SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, UVEČE KIŠA

Vreme sutra – ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna u većini mesta od 13 do 16, u Negotinskoj Krajini oko 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Uveče se očekuje kiša. Minimalna temperatura 6, maksimalna 15 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa kišom koja će ujutro u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu zemlje preći u susnežicu i sneg. Tokom dana sneg se očekuje i u planinskim predelima južne i istočne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, na severoistoku i na planinama povremeno jak, severni i severoistočni. Dnevna temperatura kretaće se od 10 do 13 stepeni. U petak pretežno oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Temperatura tokom dana od 8 do 12 stepeni.