SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, SA USLOVIMA ZA KIŠU

Vreme sutra – pretežno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Na planinama je moguć sneg. Vetar slab do umeren severni, na jugu jugozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna od 9 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom ujutru, a uslova za kratkotrajnu kišu biće i tokom dana. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 5, maksimalna 11 stepeni.

U petak pre podne pretežno oblačno, sa kišom ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se posle podne očekuje postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, krajem dana južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. U subotu suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, sa temperaturom od 13 do 17 stepeni.

foto: RTC