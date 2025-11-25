SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, SA KIŠOM

Vreme sutra – pretežno oblačno, u centralnim, istočnim i južnim predelima pre podne i sredinom dana sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 11, maksimalna od 7 na severozapadu do 14 stepeni na jugu i jugoistoku.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, posle podne i uveče sa kišom, uz slab do umeren vetar istočnih pravaca. Minimalna temperatura 6, maksimalna 12 stepeni.

U četvrtak oblačno i osetno hladnije, sa kišom, susnežicom i snegom, na planinama uz formiranje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni. U petak oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Temperatura od 1 do 5 stepeni.