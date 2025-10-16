SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO SA KIŠOM
Vreme sutra – pretežno oblačno sa kišom na jugu Srbije, koja će se do kraja dana i u toku noći proširiti i na većinu ostalih krajeva. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna od 13 do 18 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom. Vetar slab, istočni i jugoistični. Minimalna temperatura 10, maksimalna 14 stepeni.
U subotu oblačno, ponegde sa kišom, posle podne prestanak padavina. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. U nedelju nakon hladnog jutra, pretežno sunčano. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 13 do 17 stepeni.