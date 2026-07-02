Vreme sutra – na severu suvo, u zapadnim i centralnim predelima pre podne se očekuje prestanak padavina, dok će na istoku i jugu biti obačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 17 do 21, maksimalna od 24 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, povremeno sa kišom, uz slab, popodne umeren, severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna 24 stepena.

U subotu pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na jugu, uz promenljivu oblačnost, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U nedelju pretežno sunčano sa temperaturom od 24 do 29 stepeni.

foto: RTC