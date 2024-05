SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POSLE PODNE SA KIŠOM

Vreme sutra – u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će na severu biti suvo sa više sunčanih perioda. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna tokom dana od 17 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, od sredine dana sa kišom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna tempratura 8, maksimalna 17 stepeni.

U sredu u većini krajeva umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a maksimalna temperatura kretaće se od 18 do 23 stepena. Slično vreme očekuje se i u četvrtak, sa temperaturom od 20 do 25 stepeni.

foto: RTC