SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POSLE PODNE MOGUĆA KIŠA

Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalno će biti uslova za kratkotrajnu kišu, dok su u Vojvodini i zapadnoj Srbiji mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, jugozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 17, maksimalna od 21 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, posle podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 9, maksimalna 21 stepen.

U petak umereno do potpuno oblačno, u drugom delu dana mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 21 do 25 stepeni. U subotu pretežno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom, uz dnevnu temperaturu od 20 do 25 stepeni. Do kraja dana i tokom noći očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje.

