SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE SA KIŠOM I GRMLjAVINOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna od 24 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 28 stepeni.

I u petak se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalnu temperaturu od 26 do 31 stepen. U subotu promenljivo oblačno, ponegde u planinskim predelima i na severu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31 stepen.

