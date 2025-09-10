SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE SA KIŠOM I GRMLjAVINOM
Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna od 24 do 29 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 17, maksimalna 28 stepeni.
I u petak se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalnu temperaturu od 26 do 31 stepen. U subotu promenljivo oblačno, ponegde u planinskim predelima i na severu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31 stepen.
