SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, POPODNE MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde sa maglom, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, samo na jugoistoku ponegde moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna od 6 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, posle podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 8 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, uz maksimalnu temperaturu od 7 do 12 stepeni. U petak pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni.