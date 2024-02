SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO, MESTIMIČNO KIŠA

Vreme sutra – u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. U višim planinskim predelima moguć je slab sneg. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 6, maksimalna od 10 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, Minimalna temperatura 0, maksimalna 10 stepeni.

U sredu umereno do potpuno oblačno i suvo, uz slab zapadni i severozapadni vetar, posle podne južni. Maksimalna temperatura od 10 do 14 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima i još toplije, sa temperaturom od 13 do 17 stepeni.

