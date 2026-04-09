SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – ujutru hladno, uz prizemni mraz. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 3, maksimalna od 11 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pre podne delimično oblačno, popodne oblačno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna 11 stepeni.

U subotu ujutro hladno, ponegde sa mrazom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugoistoku pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. U nedelju, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom od 15 do 21 stepen.

