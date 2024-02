SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO, MOGUĆA KRATKOTRAJNA KIŠA

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 4 do 13, maksimalna od 14 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Minimalna temperatura 6, maksimalna 17 stepeni.

U nedelju umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 15 do 19 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno i u većem delu zemlje suvo, samo još na jugoistoku, jugu i jugozapadu zemlje ponegde sa kratkotrajnom kišom. Biće i dalje toplo, sa temperaturom od 15 do 19 stepeni.

