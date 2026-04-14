SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO
Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu i jugu sredinom dana i posle podne moguća lokalna pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna od 18 do 23 stepena.
U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna 19 stepeni.
U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu i jugu posle podne sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 19 do 23 stepena. U petak pretežno sunčano sa temperaturom od 19 do 23 stepena.
