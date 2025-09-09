ВЕСТИ

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu očekuje se lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, jugoistočni i južni. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna od 29 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 31 stepen.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u četvrtak od 28 do 32, u petak od 26 do 30 stepeni.

foto: RTC

Post Views: 40

You May Also Like

SUTRA PROMENLjIVO OBLAČNO SA KIŠOM

RT Caribrod

JUČE JE ODRŽAN SASTANAK IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNOG SAVETA BUGARA U SRBIJI

Dejan Todorov

DEDA MRAZ DANAS POSETIO OSNOVNU ŠKOLU I URUČIO NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE UČENICIMA DO ČETVRTOG RAZREDA

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *