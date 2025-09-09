SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu očekuje se lokalna pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, jugoistočni i južni. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna od 29 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 31 stepen.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u četvrtak od 28 do 32, u petak od 26 do 30 stepeni.

foto: RTC