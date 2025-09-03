ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo oblačno, ujutru na jugoistoku i istoku mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Kratkotrajni pljuskovi se tokom dana očekuju u brdsko-planinskim predelima, pretežno na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 19, maksimalna od 25 do 29, na istoku do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, uz slab vetar, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 15, maksimalna 29 stepeni.

U petak i subotu pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura kretaće se od 28 do 32 stepena.

