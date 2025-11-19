SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLIJE

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna od 13 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, ujutru sa uslovima za kišu, tokom dana i sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 9, maksimalna 16 stepeni.

U petak umereno do potpuno oblačno, pre podne ponegde na jugu i jugoistoku sa kišom, dok se u popodnevnim i večernjim satima kiša očekuje u celoj zemlji. Maksimalna temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni. U subotu pretežno oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa slabim snegom. Dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni.