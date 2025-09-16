ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I SVEŽIJE

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Vetar umeren do jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna od 21 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz smanjenje oblačnosti od sredine dana. Vetar umeren do pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 21 stepen.

U četvrtak ujutru prohladno, tokom dana pretežno sunčano, uz slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 24 do 27 stepeni. U petak, posle prohladnog jutra, pretežno sunčano, sa temperaturom od 27 do 30 stepeni.

foto: RTC

