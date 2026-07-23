SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I SVEŽIJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasno posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna od 20 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sredinom dana sa uslovima za kišu. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 10, maksimalna 20 stepeni.

U subotu pretežno sunčano, uz razvoj dnevne oblačnosti. Maksimalna temperatura od 26 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, sa temperaturom od 29 do 31 stepen.

foto: RTC