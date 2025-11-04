ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I SUVO

RT Caribrod

Vreme sutra – nakon hladnog jutra, mestimično uz prizemni mraz i maglu, tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 0 do 8, maksimalna od 14 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i suvo, uz slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 14 stepeni.

U četvrtak nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, sa temperaturom od 15 do 19 stepeni. U petak malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugoistoku očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura od 14 do 17 stepeni.

