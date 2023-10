SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – ujutru vedro i veoma hladno, ponegde sa slabim mrazom, naročito na severu. Tokom dana biće sunčano i toplije. Samo će na jugu biti više oblaka, naročito u jutranjim satima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetrar. Minimalna jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do pretežno oblačno, posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura 5, maksimalna 17 stepeni.

Od četvrtka osetno toplije vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće preko 25 stepeni, u petak ponegde i preko 30 stepeni. Mestimično se očekuje slaba kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u subotu i to naročito na zapadu i jugozapadu zemlje. U petak i za vikend očekuju se olujni udari jugozapadnog vetra.

